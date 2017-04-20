Украина будет требовать отмены решения суда по делу "Укртатнафты" - Минюст

Украина будет использовать все законные механизмы и требовать отмены решения международного арбитража о выплате $ 144 млн в пользу "Татнефти" (РФ) в деле "Укртатнафты" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская обл.). Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы обжаловали решение о взыскании с Украины этой суммы, оно сейчас обжаловано в кассационном порядке. Сегодня собиралась наша группа, состоящая из представителей различных органов, по поводу того, чтобы утвердить дальнейший процессуальный график и стратегию работы с этим делом. Позиция такая, что пока не завершено рассмотрение дела по существу, мы не признаем такого решения - считаем, что его приняли с нарушением международного права", - сказал он.

Ранее, в апреле, "Татнефть" подала ходатайство в высокий суд правосудия Лондона в Арбитражный суд Москвы в отношении принудительного исполнения арбитражного решения от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $ 144 млн по делу "Укртатнафты".

Напомним, что Украина проиграла спор с "Татнефтью" в Международном коммерческом арбитраже на $ 112 млн по делу "захвата" акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) группой "Приват" в 2007 году.

Потом Украина подала апелляцию на решение о выплате $ 112 млн российской "Татнефти".

Сообщалось, что "Укртатнафта" является спорным активом для Украины и Татарстана. "Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефть", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват".

По материалам: Интерфакс