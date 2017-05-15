Украина до 2020 года должна выплатить более $20 млрд долга

Агентство S&P считает, что основной негативный рейтинговый фактор Украины - крупные выплаты основного долга и процентов по нему.

Выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017-2020 годов оцениваются более чем в $20 млрд.

Об этом сказано в материалах международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Как сообщалось, S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B. Прогноз по долгосрочным рейтингам по обязательствам в иностранной и национальной валюте - "Стабильный".

Аналитики агентства отмечают, что подтверждение рейтингов отражает, с одной стороны, улучшение ключевых макроэкономических показателей и существенный прогресс, достигнутый в реформировании финансового и энергетического секторов, а с другой - риски, обусловленные значительными выплатами основной суммы долга и процентов по обязательствам, сроки погашения которых наступают до 2020 года.

В S&P считают, что основным негативным рейтинговым фактором являются крупные выплаты основного долга и процентов по нему, предстоящие в 2017-2020 гг. в размере более $20 млрд (около 21% ВВП в 2017 г.).

"Мы ожидаем, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году ($2,6 млрд) и в 2018 году ($3,9 млрд), учитывая средства официальных кредиторов, существующие резервы иностранной валюты и гривень в наличии у НБУ, а также способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках. Тем не менее выплаты обязательств в 2019 г. ($7,5 млрд) - главным образом основной суммы долга по суверенным еврооблигациям и выплаты международным финансовым институтам (включая $1 млрд Агентству США по международному развитию - USAID) - по-прежнему зависят от способности правительства проводить реформы, требуемые программой МВФ, и способности рефинансировать часть долга с помощью средств, привлекаемых на международных рынках", - сказано в сообщении.

Агентство ожидает, что в этом году украинское правительство разместит еврооблигации, что позволит протестировать ситуацию на рынке. "Эффективная процентная ставка по оставшейся части совокупного долга расширенного правительства увеличилась с увеличением долга, хотя увеличился и средневзвешенный срок погашения долговых обязательств", - отмечается в сообщении S&P.