Украина должна 74 миллиарда долларов

На сегодняшний день госдолг Украины составляет 2,1 триллиона гривен или 74 млрд долларов.
Государственный гарантированный долг Украины составляет уже 2 триллиона 100 млрд гривен. Об этом сообщила во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
"Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен", - сказала она.
По состоянию на 1 февраля 2018 международные резервы Украины составляли 18,4 млрд долларов, сократившись на 2%.
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