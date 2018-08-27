Украина должна быть частью экономики Европы и Запада, - советник Госдепа США

Американская власть заинтересована в том, чтобы Украина стала частью экономики Европы и Запада

Об этом во время круглого стола парламентского комитета по иностранным делам заявил советник по вопросам европейской энергетической безопасности Госдепа США Бенджамин Шмитт, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, американские власти вмешиваются в ситуацию вокруг "Северного потока-2" из-за вопросов безопасности. Ведь для США безопасность европейских партнеров является приоритетной.

"Сейчас мы заинтересованы в этом контексте, чтобы и в Украине был прозрачный энергетический сектор", - подчеркнул Шмитт.

Он отметил, что энергетическая безопасность Украины является вопросом безопасности стран Европы, из-за чего Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее европейских стремлениях.

"Мы заинтересованы в том, чтобы она была частью экономики Европы и Запада", - подытожил Шмитт.

Как сообщалось, Меркель с Путиным более 3 часов говорили об Украине, Сирии и "Северном потоке-2".

Источники The Wall Street Journal среди американских чиновников рассказали, что руководство США подготовило законопроект о санкциях, которые могут помешать завершить строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией.