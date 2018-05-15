Украина должна платить по долгам: 600 млрд грн за 2 года

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгам составляет 643 млрд грн. До конца 2018 года страна должна будет погасить 325,5 млрд грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В выплату текущего года входит основная сумма долга 204,43 млрд грн и плата за обслуживание задолженности в 121,1 млрд грн.

В 2019 году Украина должна будет отдать основной долг 317,47 млрд грн и плату за обслуживание долга. В течение 2020 года подлежит уплате 266,07 млрд грн.

В Министерстве финансов рассказали также, что с 2033 года суммы выплат по государственному долгу и долгу, гарантированному государством, резко сокращаются до 35 млрд грн.

Напомним, что Украине в течение 2018-2021 годов предстоит выплатить $24 млрд по государственному и квазигосударственному долгу. Эти данные представлены рейтинговым агентством S&P Global Ratings. Обеспечить выплату можно будет с помощью поддержки МВФ. По материалам УБР