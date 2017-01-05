Украина должна привлечь к управлению ГТС компанию из Европы - Коболев

Украина для сохранения статуса транзитной страны должна привлечь европейскую компанию к управлению своей газотранспортной системой.

Об этом заявил в эфире 5 канала глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

"Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС) является привлечение европейской компании... Чтобы у них был свой интерес.

Фактически мы хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать: после 2019 года транзит по территории Украины останется", - сказал он.

Интерес к управлению ГТС Украины пока проявили только три компании, они ведут переговоры.

Коболев напомнил, что в случае реализации "Газпромом" проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2" Россия сможет отказаться от украинского транзита.

"Без привлечения европейской компании в украинский транзит сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку, с другой стороны, есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу", - сказал он.

В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что отказ от транзита российского газа через ГТС Украины в дальнейшем из-за отсутствия дополнительной конкуренции приведет к росту стоимости транзита для Европы.

"Потом этот газ (идущий в обход) из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению", - пояснил Коболев.

В ноябре 2016 года Кабинет министров решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Имущество, используемое сейчас "Укртрансгазом", должно быть передано "МаГУ" в течение 30 дней со вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАКу, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны ЕС 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Realist.online

https://realist.online