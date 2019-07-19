Украина должна выполнить решение международного арбитража по "Татнефти" - Зеркаль

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила в интервью ZN.UA, что Украине следует выполнить решение международного арбитража по "Татнефти". "Возможно, нам неприятно его выполнять, но если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями", - полагает украинский дипломат. Она также отметила, что решение суда по "Татнефти" принималось в 2014 году, а "сейчас уже 2019-й, и понятно, что когда-то оно должно быть исполнено".

По информации источников ZN.UA, по делу "Татнефти" в сентябре возможен арест украинских счетов и активов в Париже, Лондоне и Вашингтоне. Но, по словам Зеркаль, арестованы могут быть финансовые инструменты, в частности, оплата купонов по суверенным финансовым бумагам.

В то же время, замглавы МИД Украины отметила, что посольства обладают дипломатическим иммунитетом, а то, что под него подпадает, не может быть предметом какого-либо взыскания. "При этом надо понимать, что любая попытка ареста государственного имущества обжалуется государством на наличие иммунитета. Это происходит всегда", - отметила Зеркаль.

13 июля Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти".

Напомним, что Украина проиграла спор с "Татнефтью" в Международном коммерческом арбитраже на $ 112 млн по делу "захвата" акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) группой "Приват" в 2007 году.

Сообщалось, что "Укртатнафта" является спорным активом для Украины и Татарстана. "Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефть", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват".