Украина экспортировала уже 38 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 37,92 миллиона тонн зерна, что на 8,2 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 16,1 миллиона тонн, ячменя - 3,9 миллиона тонн, кукурузы - 17,4 миллиона тонн, ржи - 5 тысяч тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 236,3 тысячи тонн, что на 80,7 тысячи тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн, из которых 54 миллионов тонн будут экспортированы на внешние рынки.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 миллиона тонн.

Аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали рекордные 49,7 миллиона тонн зерновых.