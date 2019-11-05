Украина готова к остановке транзита российского газа - Минэнерго

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Об этом Оржель заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

"Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газовых хранилищах рекордное количество газа ... Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - заявил министр.

Оржель подчеркнул, что для Украины приоритетом все же остается получение средств за транзит газа.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии".

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Позже НАК "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования" к российскому "Газпрому".