Украина готова к отопительному сезону, Киеву понадобится еще несколько недель, - Зубко

Украина готова технически к прохождению нового отопительного сезона. Почти на 100% готова социальная инфраструктура. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, говорится на сайте правительства.

Начались регламентные работы и запуски по всех котельных.

"Актуальным является вопрос и по городу Киеву, где сейчас происходит передача целостного имущественного комплекса от "Киевэнерго". В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что даст возможность Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона", - подчеркнул Геннадий Зубко.

По словам Зубко, определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают по Коцюбинскому в Киевской области, которое не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися большими средствами на своих счетах.

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Также есть вопрос по городам Смела Черкасской обл. и Шепетовка Хмельницкой области.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина готова к своевременному запуску отопительного сезона, а ответственность за реализацию этого лежит на местной власти.

Напомним, 13 августа министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщал о готовности к отопительному сезону 67% объектов социальной структуры (школ, больниц, детских садов) и теплоснабжающих предприятий Украины.