Украина готова к своевременному запуску отопительного сезона, - Гройсман

Украина готова к своевременному запуску отопительного сезона, а ответственность за реализацию этого лежит на местной власти. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Украина готова к отопительному сезону, и ответственность своевременного пуска - это ответственность муниципалитетов. Я не вижу в этом никаких проблем. Что касается цены, вы знаете, что мы ведем тяжелые дискуссии сегодня с международными партнерами, поскольку много лет назад были взяты определенные обязательства Украиной относительно формирования единой цены в Украине, а сегодня стоимость газа для промышленности 11 тыс, а для населения мы ограничили 7 тыс. и мы сейчас работаем над поиском оптимальных решений", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что ответственность за горячее водоснабжение, отопление, електроснабжение, чистые улицы и освещение на них лежит на городском голове и городской власти. По словам премьера, за счет финансовой децентрализации все эти полномочия подкреплены десятками миллиардов гривен.

"Поэтому отопительный сезон начнется вовремя, все для этого есть, запасы газа в хранилищах есть, и никаких проблем я с этим не вижу. По электроэнергии проблем нет, вся система работает в штатном режиме. Все будет нормально, только чтобы каждый выполнял свою работу на местах", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, 13 августа министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщал о готовности к отопительному сезону 67% объектов социальной структуры (школ, больниц, детских садов) и теплоснабжающих предприятий Украины.