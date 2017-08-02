Украина готовит иск к России в связи с убытками портов из-за Керченского моста

Введение Россией ограничений по судоходству через Керченский канал в связи со строительством моста приводит к убыткам украинских портов и будет оспорено в суде, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов во вторник.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - цитирует замминистра пресс-служба ведомства.

Ю.Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.

"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", - сказал замминистра.

Он также сообщил, что Мининфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления госпредприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%, чтобы больше средств направлять на развитие и обновление инфраструктуры.

Как говорится в сообщении, представители профсоюзов выразили обеспокоенность уровнем заработных плат, кадровыми назначениями, коррупцией в портах, а также по вопросам дноуглубления акваторий портов и порядка компенсации инвестиций морским портам.

Ю.Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры совместно Администрацией морских портов Украины и при участии бизнес ассоциацией разработали и направили на согласование в другие органы власти проект повестки компенсации инвестиций.

Как сообщалось, в июне стало известно о подготовке Министерством транспорта РФ проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года для постановки арки моста.

В связи с этим Мининфраструктуры Украины заявило об уведомлении в Международную морскую организацию, поскольку такие действия со стороны РФ могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.

"Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты "Мариуполь" и "Бердянск", снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо", - отмечал тогда Ю.Лавренюк.

Помимо того в мае 2017 года было открыто уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и оккупированным полуостровом Крым.

