Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с РФ - Омелян

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в "Сніданку з 1+1".
"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.
Напомним, летом 2017 года российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщило, что с 1 июля Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.
Однако тогда ПАО "Укрзализныця" опровергло эту информацию. Сообщение о прекращении пассажирских перевозок по РФ с 1 июля железнодорожники назвали "несоответствующим действительности".