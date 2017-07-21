Украина и Беларусь договорились об изготовлении совместной продукции

Украина и Беларусь договорились о сотрудничестве в изготовлении продукции, которая может выйти на рынки третьих стран. Об этом Глава украинского государства заявил во время совместного заявления с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает корреспондент УНН.

"Мы договорились задействовать имеющийся потенциал для совместного производства высококачественной и конкурентоспособной продукции, которая могла пользоваться спросом не только в Украине, и не только в Беларуси, а мы договорились по всем сферам, что мы будем заинтересованы в выходе совместной продукции на рынки третьих стран", - отметил П.Порошенко.

Порошенко отметил, что существует также обоюдная заинтересованность в создании новых совместных предприятий: авиастроение, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение.