Украина и Беларусь планируют восстановить кооперацию по машиностроению c/х техники - П.Порошенко

Украина и Беларусь договорились о возобновлении производственной кооперации в сфере сельскохозяйственного, энергетического машиностроения. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Беларуси, передает УНН.

"Мы видим пользу от взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, и в области машиностроения. Мы договорились дать поручение разработать и подписать соглашение по восстановлению производственной кооперации между нашими предприятиями, в том числе, и в сфере сельскохозяйственного машиностроения, энергетического машиностроения", - подчеркнул он.

Также, по словам Главы государства, достигнуты договоренности о расширении белорусских рынков для украинских товаров и услуг на выгодных условиях.

"Мы ждем белорусские предприятия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различных тендерах по строительству на территории Беларуси", - отметил П.Порошенко.

Президент рассказал, что договорились и о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с А.Лукашенко возможность экспорта украинской электроэнергии в Беларусь.