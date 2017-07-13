Украина и ЕС обсудили подписание соглашения о едином авиапространстве, - Елисеев

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявляет, что на саммите "Украина - Европейский Союз" обсуждался вопрос временных сроков подписания соглашения о едином авиационном пространстве. Об этом он сказал в интервью "5 каналу", передают Українські Новини.

"Мы должны двигаться дальше (после вступления в силу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС)... Будем имплементировать соглашение. Мы предложили, что есть другое направление интеграции, в частности интеграция в авиационное пространство. Мы поставили четкий вопрос о подписании в ограниченные временные рамки соглашения о совместном авиапространстве. Это долгожданное соглашение. Мы поставили вопрос о присоединении к общему цифровому рынку", - сказал он.

Также, по его словам, в ходе саммита Украина высказала категорическую позицию о недопустимости строительства проекта "Северный поток-2", который считает политически мотивированным.

ЕС, по словам Елисеева, с пониманием отнесся к аргументации Украины, диалог по этому вопросу будет продолжаться.

Как сообщали Українські Новини, Украина на совместном с ЕС саммите, состоявшемся 24 ноября 2016 года в Брюсселе (Бельгия), призвала ЕС ускорить подписание соглашения о едином авиационном пространстве.

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