Украина и Германия будут расширять торговое и инвестиционное сотрудничество - П.Климкин

Торговое и инвестиционное сотрудничество между Украиной и Германией будет расширяться. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместного брифинга с федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, передает корреспондент УНН.

"Мы будем расширять торговое и инвестиционное сотрудничество. Сейчас у нас есть общая торговая палата и сейчас у нас присутствуют 1000 немецких компаний, и только в прошлом году было создано почти 5 000 мест", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем погасили почтовую марку, посвященную 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Германией.

Кроме того, глава МИД Германии предложил всю необходимую помощь в преодолении последствий взрыва на шахте "Степная" во Львовской области.