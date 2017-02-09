Украина и Греция возобновят торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас возобновят работу комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба КМУ.

"Есть ряд мнений и предложений, которые внес мой коллега, которые можно будет обсудить в ходе двухстороннего сотрудничества и определить те направления, которые дадут возможность нам развивать в том числе экономическое сотрудничество", - заявил Гройсман.

Ципрас, в свою очередь отметил, что Греция заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими региона Украины, что обосновано ее историческими, культурными и экономическими связями с этими регионами.

Как сообщил АиФ.ua, Сегодня в Брюссель Гройсман проведет встречи с руководством НАТО и ЕС. Во время переговоров основными темами будет торгово- экономическое сотрудничество между Украиной и ЕС