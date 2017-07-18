Украина и Грузия намерены увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов

Украина и Грузия намерены увеличить взаимный товарооборот минимум до 1 мільярда долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам визита Петра Порошенко в Грузию.

"Главное внимание уделялось секторальному сотрудничеству, прежде всего в торгово-экономической сфере. Отмечалось стремление сторон довести в ближайшее время товарооборот между странами по крайней мере до 1 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

Порошенко и Квирикашвили также отметили важность повышения эффективности деятельности рабочих групп в составе совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Украина и Грузия заинтересованы в создании "Нового шелкового пути".