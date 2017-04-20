Украина и Иран запустят торговый поезд через Грузию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал чрезвычайно перспективным направлением железнодорожное сообщение с Ираном через Грузию и Азербайджан

ТБИЛИСИ, 20 апр - Sputnik. Украина и Иран договорились запустить тестовый поезд через территории Грузии и Азербайджана для транспортировки сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении на странице украинского министерства инфраструктуры в соцсети Facebook.

Речь идет в первую очередь о транспортировке зерновых из Украины в Иран, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после встречи с делегацией Исламской Республики Иран.

Тестовый поезд Украина-Иран может пойти уже летом 2017 года.

"Это чрезвычайно перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал Омелян.

Министр инфраструктуры Украины также призвал представителей Ирана рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории страны.

Стороны также обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере.

Sputnik Грузия

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