Украина и Израиль заинтересованы в подписании ЗСТ до конца года

Украина и Израиль заинтересованы в углублении двустороннего экономического сотрудничества и работают над подписанием соглашения о зоне свободной торговли до конца года. Об этом отметили премьер-министры Украины и Израиля Владимир Гройсман и Беньямин Нетаньяху во время общения с журналистами, передает УНН со ссылкой на пресс-центр правительства.

Зазначачають, что В.Гройсман отметил положительные тенденции роста торговли между странами, чему способствует активизация работы Совместной межправительственной Комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, а также значительный прогресс в переговорном процессе по проекту Соглашения о зоне свободной торговли.

"Рад, что за последние несколько месяцев растет общий товарооборот, ведем совместную работу по созданию зоны свободной торговли между странами," - отметил В.Гройсман.

Он также выразил надежду на завершение соответствующих переговоров до конца 2017 года.

Украинский премьер призвал Израиль рассмотреть возможность доступа на их рынок продукции сельского хозяйства, прежде всего зерновых, молочных, рыбы, мяса, меда, масла, овощей и промышленной продукции из Украины.

Б.Нетаньяху отметил, что Израиль заинтересован в ускорении переговоров по созданию соглашения о ЗСТ с Украиной.

"Мы хотим ускорить переговоры по созданию соглашения о зоне свободной торговли, развивать коммерцию, торговлю, туризм, экономические обмены между нашими странами," - сказал он.

"В.Гройсман проинформировал израильскую сторону об осуществленных Правительством шагах по улучшению инвестиционного климата в Украине, в частности по созданию Офиса привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest, что сопровождает инвестиционные проекты, Национального комитета по промышленному развитию, деятельность которого направлена на восстановление кооперации между промышленными предприятиями, и офиса по продвижению экспорта и призвал израильские компании инвестировать в Украину," - говорится в сообщении.

Кроме того Украинский премьер пригласил представителей бизнеса принять участие в приватизации государственных предприятий Украины, является одним из главных приоритетов правительства в 2017 году.

Напомним, что сегодня В.Гройсман находился с рабочим визитом в Израиле.

Во время встречи премьеры Украины и Израиля подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций.