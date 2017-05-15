Проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму $400 млн

Украина и Китай договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

Такая договоренность достигнута во время встречи украинской делегации под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива и руководства Китайской корпорации дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation), которая состоялась в Пекине, сообщает Правительственный портал.

По словам Кубива, проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов. Он предложил завершить подготовительные работы по этим проектам не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ с корпорацией.

"Сейчас будет создана рабочая группа для комплексной проработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора", - сказал Кубив.