Украина и Китай планируют в этом году активизировать сотрудничество

Украина и Китай планируют в текущем году провести заседание украинско- китайской Межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи главы украинского государства с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Главы государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР, - сообщили в пресс-службе. - При этом президент Украины заявил, что Украина заинтересована принимать активное участие в инициативе Китая "Один пояс - один путь". Кроме того, стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам".

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины.