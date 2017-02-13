Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве на 2017 год

Украина и Молдова подписали соглашение о сотрудничестве на 2017 год. Соглашение подписали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер- министр Молдовы Павел Филип, передает корреспондент РБК-Украина.

Главы правительств также обсудили дорожную карту развития украино- молдавских проектов на 2017 год и сохранение экосистемы на реке Днестр. Кроме того, был подписан протокол к соглашению о совместных пропускных пунктах на украино-молдавской границе.

"Мы повели очень эффективную встречу и мы решили с господином премьер министром, что все те вопосы, которые у нас остались с прошлого должны быть решены. Для этого мы подписали соглашение. Соглашение предусматривает 8 пунктов. Отдельно хочу поблагодарить господина премьер-министра за отмену торговых ограничений, которое уже начало действовать в 2017 году",- сказал Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил о том, что Украина готова к максимальному расширению экономического сотрудничества с Молдовой.