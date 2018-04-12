Украина и Молдова подписали соглашение о воздушном сообщении

Также был подписан меморандум о синхронизации работ энергосистем двух стран с энергосистемой Европы

Кабинет министров подписал с правительством Молдовы соглашение о воздушном сообщении. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман.

Также был подписан меморандум о синхронизации работ энергосистем двух стран с энергосистемой Европы.

Ранее сегодня сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Молдовой, который регулирует совместный контроль лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую границу.