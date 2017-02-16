Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля 2017 года, сообщают "Українські новини" со ссылкой на новую редакцию Меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, копией которого располагают.

Как отмечается, в соответствии с документом, пересмотр цены в зависимости от изменения стоимости импортного газа будет проводиться с 1 апреля не ежеквартально, как предполагалось ранее, а каждые полгода.

За основу будет браться средняя цена импортного газа за 6 месяцев.

"Учитывая увеличение периода для определения ценового ориентира, снижается вероятность того, что средняя цена импортного газа в апреле существенно изменится. При этом не исключено, что цена может увеличиться незначительно из-за девальвации гривны", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в 2016 году потребление природного газа в Украине сократилось сократилось на 0,6 млрд куб. м, с 33,8 до 33,2 куб. метров, что составляет 2 процента от общего количества потребления.

Как уточнили в НАК "Нафтогазе", на протяжении 2016 года объем потребления голубого топлива населением вырос до 11,9 млрд кубометров, что на 0,6 млрд кубометров больше, чем в 2015 году.

Использование газа предприятиями теплокоммунэнерго для производства тепла для промышленности и бюджетных организаций увеличилось на на 0,4 кубометра, с 1,2 до 1,6 млрд куб. м.