Украина и МВФ обсуждают условия пересмотра программы сотрудничества

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) продолжают переговоры о приезде миссии МВФ в Киев для дальнейших переговоров в рамках программы сотрудничества между Украиной и МВФ. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий по итогам проведенных в Вашингтоне переговоров, сообщает в Facebook пресс-служба Нацбанка.

В частности, Смолий заявил, что Украина готова к реформам и намерена найти общее видение перспективы дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Украинская сторона убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечения макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в нашей стране, и поэтому должны найти с МВФ общее видение перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы верим и сделаем все, чтобы продолжить сотрудничество и успешно реализовать необходимые реформы ", - отметил он.

Как отметил глава украинской делегации, ее состав является лучшим доказательством решительных намерений украинской стороны завершить четвертый пересмотр программы Сотрудничество между Украиной и МВФ в ближайшее время.

В свою очередь, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон, сообщил о существенном прогрессе со стороны Украины в плане проведения реформ.

"Украина достигла существенного прогресса в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. Международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, поэтому важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий", - отметил он.

В сообщении отмечается, что сейчас идет доработка условий приезда миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

"Мы разработали совместную дорожную карту, следовательно, обе стороны имеют единое видение перспективы программы и последующих шагов. Мы верим и сделаем все, чтобы доказать, что программы сотрудничества Украины с МВФ могут быть успешными ", - отметил Смолий.

#IMFWBmeetings #pressrelease Україна та МВФ обговорюють умови четвертого перегляду програми співпраці Україна та... Опубліковано Національний банк України 22 квітня 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно обнародованным прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономика Украины в ближайшей перспективе будет развиваться в позитивном ключе.