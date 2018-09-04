Украина и Норвегия ведут переговоры об инвестициях в сфере возобновляемой энергетики на EUR300-400 млн - Климкин

Украина и Норвегия ведут переговоры об инвестициях по проектам в сфере возобновляемой энергетики на EUR300-400 млн, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас начинается работа с рядом норвежских компаний, которые приходят для того, чтобы строить отношения в возобновляемой энергетике. Речь идет об очень серьезных инвестициях в EUR300-400 млн", - сказал министр на совместной пресс-конференции с главой МИД Норвегии Ине Сёрейде во вторник в Киеве.

По словам П.Климкина, речь идет о проектах, касающихся, в частности, солнечной энергетики.