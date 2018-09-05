Украина и Польша расширят железнодорожное сообщение, - Омелян

Украина и Польша ведут работу над расширением железнодорожного сообщения. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с его польским коллегой Анджеем Адамчиком в городе Крыница-Здруй, говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры.

Сообщается, что сейчас прорабатывают два проекта.

"Прямое железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей, начатое в 2016 году, - пример успешной реализации украинско-польских проектов. И сейчас обе страны активно работают над расширением железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей", - отметил Омелян.

Он добавил, что сейчас продолжается работа над двумя проектами: восстановление железнодорожного сообщения по направлению Пшемышль - Мальховице - Нижанковичи и начало регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Львовом и Люблином.

Также сообщается, что стороны договорились провести в октябре этого года заседания двусторонней рабочей группы в Львове по расширению железнодорожного сообщения между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер Wizz Air заявил об открытии нового маршрута Харьков-Катовице (Польша).

Из Харькова в Катовице можно будет долететь за 15 евро.

Также сообщалось, что с октября Wizz Air запустит четыре новых маршрута из аэропортов Львова и Харькова. В частности, с 28 октября, запустят авиабилеты из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша). Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.