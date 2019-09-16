Украина и Словакия приложат усилия для бесперебойных поставок газа в Европу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Офис президента Украины

Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа и приложат усилия для бесперебойных поставок газа в Европу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой.

"Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу, и мы приложим все усилия для бесперебойных поставок газа на европейский рынок", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что возлагает надежды на председательство Словакии в ОБСЕ.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательство ОБСЕ, на дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе. Полное и устойчивое прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верификовано ОБСЕ. Все это станет первыми важными шагами на пути к миру. Ожидаем, что Словакия и в дальнейшем будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова прибыла в Киев с официальным визитом.