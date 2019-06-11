Украина идет на уступки, принимая новые "куриные квоты" от ЕС

Украина идет на уступки, принимая предложение Европейской комиссии касательно увеличения импортных квот для украинской курятины до 70 тыс. тонн в год. Об этом заявил руководитель экономического отдела представительства Украины при Европейском Союзе (Брюссель) Назар Бобицкий, передает УНН со ссылкой на DW.

"На самом деле - мы идем на уступки. Без этого соглашения украинские экспортеры мяса птицы могут продолжать экспортировать определенные категории птицы в ЕС без каких-либо квот, в соответствии с положениями соглашения об ассоциации", - говорит он.

Уточняется, что новое соглашение находится в процессе подготовки. Затем документ должен быть ратифицирован украинским и Европейским парламентом.

Сообщается, что за последний год Украина существенно увеличила поставки курятины в ЕС. Но, вопреки этому, страна по-прежнему остается третьим по величине экспортером мяса птицы европейцам, уступая Бразилии и Таиланду.

Напомним, Украина и ЕС провели переговоры о внесении изменений в Соглашение об ассоциации в части увеличения тарифной квоты на импорт украинского мяса птицы (курицы) на европейский рынок.

Поставлять курятину в ЕС могут всего два украинских производителя, одобренные европейцами, это компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) и "Пан Курчак".

В 2019 году, по прогнозам немецких экспертов, Украина увеличит показатели экспорта курятины до 350 тыс. тонн, опередив при этом Россию, Беларусь и Канаду.

В прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - доля агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.