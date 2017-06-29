Украина имеет потенциал к устойчивому росту ВВП на уровне около 7% - Миклош

Украина имеет потенциал к устойчивому росту валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне около 7% после введения ключевых реформ. Такое мнение высказал на международной конференции сопредседатель Стратегической группы поддержки реформ в Украине Иван Миклош, передает корреспондент УНН.

"Украина имеет потенциал для устойчивого роста на уровне около 7%. Потому что этот потенциал в Украине еще не используется, но он будет использоваться только тогда, когда будут продолжаться реформы. Когда Украина будет способна привлечь инвестиции," - отметил он.

И.Миклош напомнил, что в меморандуме с МВФ есть ряд приоритетных реформ, среди которых пенсионная реформа, земельная реформа, приватизация, верховенство права, реформа здравоохранения, образования и энергетическая реформа.

Главный экономический советник Премьер-министра также выразил надежду, что на следующей неделе будет принят новый закон о приватизации, который позволит начать процесс приватизации госпредприятий.

Источник: УНН