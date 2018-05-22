Украина имеет возможности для увеличения транзита газа в Европу, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что Украина готова гарантировать надежность транзита газа в Европу и имеет возможности для его увеличения.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Я заверил, что мы готовы предоставить любые гарантии надежности и эффективности энергетического транзита через Украину. У Украины уникальные возможности: есть подземные хранилища и достаточные резервы для увеличения объема транзита", - сказал Порошенко.

По его словам, Эстония и Украина считают российский проект строительства магистрального газопровода" Северный поток-2" неэкономичным и вредящим единству Европы.

"Четко подчеркнули, что на сегодняшний день нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы политические проекты, которые рушат единство Европы, были остановлены", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила президенту РФ Владимиру Путину, что Германия убеждена, что после завершения строительства "Северного потока-2" транзит газа через Украину должен сохраниться.