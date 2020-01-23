Украина хочет отдать Deutsche bahn "Укрзалізницю" в управление на 10 лет - Гончарук

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG, с которым уже подписан меморандум о сотрудничестве, в управление на 10 лет АО "Укрзалізниця". Об этом заявил украинский премьер- министр Алексей Гончарук.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария).

Ранее сообщалось, что Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии - Deutsche Bahn. Соответствующий "Меморандум о взаимопонимании" 22 января в Давосе подписало Министерство инфраструктуры. При этом премьер заверил, что сотрудничество не предполагает продажи или аренды стратегически важного государственного объекта, как "Укрзалізниця".

До этого Кабмин утвердил новую стратегию "Укрзалізниці" на 2019-2023 гг. Так, согласно новому видению, будет проведена реорганизация предприятия, цель которой - подготовить "Укрзалізницю" к открытию рынка железнодорожных перевозок для частных перевозчиков, предполагается оптимизация процессов и затрат, а также переход на рыночное тарифообразование для перевозки грузов. Подробнее читайте в статье "Новая стратегия УЗ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам Интерфакс-Украина