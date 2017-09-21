Украина компенсировала часть издержек РФ в Высоком суде Лондона

Украина перечислила 1,16 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации части судебных издержек, которые понесла Российская Федерация на суде по долгу в 3 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

Сообщается, что компания The Law Debenture Corporation PLC, которая в качестве доверителя представляет интересы России как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд долларов, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн. фунтов стерлингов.

"Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд Англии признал исключительное право Украины на апелляцию по "долгу Януковича". Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства доверенного лица РФ по обеспечению расходов и согласился с позицией Украины, что возмещение расходов на судебное разбирательство должно быть детально изучено судом, который состоится не ранее завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украине.