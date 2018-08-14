Украина может получить транш МВФ осенью 2018 года - замглавы НБУ Чурий

Получить очередной транш Международного валютного фонда Украина сможет в случае, если миссия в Киев в сентябре будет положительной, отметил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

Украина сможет получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) осенью 2018 года. Такое мнение в эфире "Радіо НВ" выразил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

Представители МВФ должны прибыть в Киев 6 сентября и сделать анализ ситуации.

"Если миссия будет позитивная - если Украина сможет договориться с Международным валютным фондом - то мы сможем получить положительное решение борда (правление МВФ. - "ГОРДОН") осенью и осенью мы сможем, я думаю, получить и транш", - сказал Чурий.

По его словам, назначение даты борда с высокой долей вероятности означает, что решение для Украины будет положительным.

Чурий отметил, что для очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ Украина имеет обязательство, в частности, пересмотреть тарифы на газ в соответствии с рыночным уровнем.

По словам замглавы НБУ, миссия МВФ в Киеве будет технической.

Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.

В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.

В середине февраля 2018 года в Киев приезжала группа экспертов МВФ для консультаций с украинскими властями.

12 июля в Национальном банке Украины заявляли, что неполучение транша МВФ несет угрозу финансированию бюджетных расходов, а Европейская бизнес- ассоциация предупреждала о риске дефолта.