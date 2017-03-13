Украина начала закачку газа в ПХГ, завершив отопительный сезон с запасами

С 9 марта 2017 года Украина завершила отбор и начала закачку природного газа в свои поземные хранилища (ПХГ).

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", на протяжении 9-11 марта нетто-закачка превысила нетто-отбор из хранилищ на 11,32 млн куб. м. В частности, 9, 10 и 11 марта закачка составила 3,73 млн куб. м, 4,97 млн куб. м и 4,63 млн куб. м, а отбор - 0,96 млн куб. м, 0,51 млн куб. м и 0,54 млн куб. м.

Таким образом, с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 8 марта 2017-го (включительно) Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 44,5% (на 6 млрд 551,7 млн куб. м) - до 8 млрд 180,33 млн куб. м.

По состоянию на 11 марта в ПХГ Украины находится 8 млрд 191,65 млн куб. м газа при минимальном допустимом значении около 5 млрд куб. м.

"И тут я не могу не вспомнить, как нам осенью говорили, что мы должны купить и закачать на 2,5 млрд куб. м больше. То есть если бы мы тогда послушали, то сейчас бы в хранилищах было бы 10,5 млрд, на 5,5 млрд больше комфортного минимума. Я понимаю, что "запас карман не прожжет", но дополнительные 2,5 млрд кубов газа - это около полумиллиарда долларов США", - отметил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Кабмин планирует разделить цену на газ и тариф за его распределение

Кроме того, по состоянию на 11 марта 2017 года газ импортировался в суточном режиме 43,735 млн куб. м (Словакия - 39,239 млн куб. м, Венгрия - 1,399 млн куб. м, Польша - 3,097 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ Украина не осуществляет с 26 ноября 2015 года. В целом за 1-11 марта импорт составил 429,472 млн куб. м.

Источник: interfax

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