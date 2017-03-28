Украина начинает страдать от нехватки воды - министр экологии и природных ресурсов

В Украине в последние годы уровень наполнения рек остается на отметке 20% от необходимого стандарта фактически Украина начинает страдать от нехватки воды.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак в эфире телеканала ZIK.

По его словам, это связано в том числе и с вырубкой лесов, поведением промышленных предприятий по водоемов и расчисткой водных артерий.

"Сегодня в Украине не осталось ни одного озера или реки, где бы качество воды было на уровне первого класса. Так, прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом смотрел новости, не начался ли мор рыбы еще в какой- то реке", - говорит министр.

За такое халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказание. Это связано со слабым украинским законодательством, согласно которому за такое обращение с природой предусмотрена только административная, а не уголовная ответственность.

"Вместе с Генпрокуратурой Минэкологии выработало изменения именно в уголовное законодательство, которое предусматривает повышенную ответственность за вред природе", - заявил он.

"Однако в декабре прошлого года парламент в очень быстром режиме принимает закон, запрещающий в 2017 году любые проверки, в том числе экологические. Поэтому, пока Министерство природы фактически оказалось под мораторием на проведение проверок", - отметил Семерак.