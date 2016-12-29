Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров

В Украине внедряются европейские правила транзита товаров в рамках системной реформы таможни.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства по представлению министра финансов Александра Данилюка, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается, принят проект закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно - Конвенции о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенции.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и функционирующих на международном уровне.

Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку ИТ-решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к Конвенций.

Участие Украины в едином режиме транзита будет иметь ряд преимуществ:

- Гарантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех договаривающихся сторон Конвенции;

- Отсутствие необходимости декларирования экспортных товаров на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортной отправке).

- Решается вопрос обмена информацией о товарах, перемещаемых через общую границу Украины и стран-членов ЕС.

- Применение европейских транзитных правил позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента.

- Украинская таможня, в свою очередь, также уменьшит количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитными перемещениями, и будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы.