Украина намерена присоединиться к таможенному союзу с ЕС, - Порошенко

Украина намерена присоединиться к таможенному союзу с Евросоюзом. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Тwitter.

"Brexit не должен быть препятствием для расширения ЕС. Украина намерена в перспективе присоединиться к таможенному союзу с ЕС", - сказал он.

Брекзіт не повинен бути перешкодою для розширення ЄС. Україна має намір в перспективі приєднатися до Митного союзу з ЄС. - П - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 13, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в рамках саммита Украина-ЕС назвал утверждение Украины как успешного европейского государства стратегической задачей страны.

По словам Порошенко, евроинтеграция является основной директивой для Украины.

"Формула "Имплементация Соглашения об ассоциации - наш путь в Евросоюз" станет директивой для украинской власти и общества. Наша стратегическая задача - утверждение Украины как успешной европейской демократии с крепкими государственными институтами, конкурентной экономикой, интегрированной в экономическое пространство Европейского Союза", - сказал он.