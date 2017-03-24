Украина нарастила импорт автомобилей

Украина в январе 2017 года импортировала 9 219 единиц автотранспортной техники на сумму 130,8 млн долларов. Такие данные обнародовала отраслевая ассоциация Укравтопром.

По данным ассоциации, в основном в Украину ввозили легковые автомобили - 6 701 единиц. Расходы на их приобретение оценены таможней в 91,6 млн долларов. По сравнению с 2016 годом январский импорт легковых автомобилей вырос на 85%, а его стоимость увеличилась на 73%.

Наибольшее количество легковых автомобилей прибыло в Украину из Евросоюза - 4 743 единиц, а крупнейшей страной-поставщиком стала Германия (1 890 легковых автомобилей стоимостью 25,1 млн долларов).

На втором месте по объемам импорта - Франция (566 автомобилей), на третьем - Словакия (469), четвертом - Румыния (443). Замыкает пятерку лидеров Япония (434), которая занимала первое место по поставкам в январе 2016 года.

Напомним, на украинских заводах в декабре 2016 года произвели 678 автомобилей, что на 63% меньше результата декабря 2015 года.