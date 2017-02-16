Украина не будет поставлять стройматериалы боевикам

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении расширить список запрещенных к ввозу на оккупированные территории товаров, передает пресс- служба президента.

Планируется добавить в запрещенный список строительные материалы и радиотовары, чтобы усложнить строительство фортификационных сооружений и другие действия со стороны боевиков.

Президент также напомнил, что в июне 2015 года был установлен четкий перечень товаров, которые запрещено перевозить через линию разграничения. Список был утвержден СНБО и направлен правительству и Антитеррористическому центру. Позже этот перечень был дополнен.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко еще раз подчеркнул, что временно оккупированные России территории Донбасса могут быть возвращены Украины исключительно в результате политико-дипломатического урегулирования.