Украина не будет возобновлять подачу воды и электричества в оккупированный Крым

Украина не собирается подавать воду в Крым по Северо-Крымскому каналу. Такую позицию властей озвучил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич во время интервью Сегодня.

По словам чиновника, Украина должна как-то воздействовать на оккупантов. И одним из средств воздействия является остановка подачи воды.

"Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", - заявил Кориневич.

На вопрос журналиста, можно ли сказать то же самое по поводу снабжения Крыма электроэнергией с материковой Украины, представитель Зеленского сказал: "Да".

