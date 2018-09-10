Украина не будет возобновлять подачу воды в аннексированный Россией Крым.

Украинская власть не будет возобновлять подачу воды в аннексированный Россией Крым.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил представитель президента Украины по Крыму Борис Бабин, офис которого расположен в Херсоне.

По его словам, люди в воде не нуждается, но она нужна предприятиям.

"Мы любой ценой не дадим эту воду. Население в этой воде не нуждается, вода нужна предприятиям, которые находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет. Это государственная политика. Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", - отметил Бабин.

Как ранее сообщал NEWSONE, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым после того, как Российская Федерация признает факт оккупации полуострова.

NewsOne

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