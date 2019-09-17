Украина не должна терять статус страны-транзитера газа - правительство Германии

В немецком правительстве заявили, что даже после реализации российских проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" Украина должна остаться транзитером газа в Европу.

Об этом говорится в заявлении правительства, передает "Укринформ".

"Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства является главным то, что Украина должна оставаться страной транзита газа и с "Северным потоком-2", - сообщили в немецком правительстве.

Там отмечают, что позиция правительства о необходимости обеспечить транзит газа через Украину, остается неизменной. В частности, ранее ее выражала канцлер Германии Ангела Меркель.

Отметим, что Германия - не самый большой сторонник строительства российского трубопровода "Северный поток-2", который должен поставлять газ из России в обход газотранспортной системы Украины.

В ближайшие годы Германия планирует отказаться от использования атомных электростанций, которые собирается заменить на газовые. Для этого стране нужно покупать дополнительные объемы газа.

17 сентября стало известно, что строительство "Северного потока-2" подошло к экономической зоне Дании. В дальнейшем строительство трубопровода прекратят до тех пор, пока Дания не выдаст все необходимые для этого разрешения.

Отметим, что российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас Дания остается единственной страной, которая не предоставила соответствующего разрешения на строительство России, из-за чего запуск трубопровода, скорее всего, отложится. Потери Газпрома от такой задержки эксперты оценивают в 660 млн евро.

Отметим, что сейчас российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит Украина и Россия до сих пор не заключили. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.

Россия стремится отказаться от услуг украинского транзита. Для этого там строят газопроводы в обход Украины: "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Введение их в эксплуатацию позволит российскому Газпрому поставлять те же объемы газа в Европу, что и сейчас, не используя украинские газопроводы.

В то же время пока Газпром столкнулся с трудностями построения "Северного потока-2", поэтому будущее транзита газа в ЕС неопределенное. Для того, чтобы заключить новое соглашение о транзите проводятся трехсторонние переговоры, в которых принимают участие представители Украины, России и Еврокомиссии.

27 марта сообщалось, что Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Тогда на рассмотрении у правительства Дании находилось еще 2 альтернативные маршруты прокладки газопровода.

Северный поток-2, или Nord Stream-2 является второй ветвью проекта "Северный поток", нацеленного на поставку российского газа в ЕС в обход Украины и восточных государств-членов Евросоюза. Первая ветвь (Nord Stream- 1) функционирует с 2011 - 2012 годов. Вторая ветвь имела позволить Газпрома поставлять российский газ в ЕС без использования украинской газотранспортной системы.

Германия разрешила проложить "Северный поток-2" на своей территории. США предупредили Германию о санкциях из-за газопровода "Северный поток-2".

Громадське телебачення

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