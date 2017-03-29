Украина не имеет шансов выиграть суд по "кредиту Януковича" - эксперт

Украина не имеет шансов выиграть Лондонский суд относительно выплаты 3 миллиардов долларов по "кредиту Януковича", а результатом процесса может стать дефолт и арест государственного имущества.

Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал экономист Всеволод Степанюк.

"Шансов выиграть суд у Украины вообще нет. И дело даже не в юридических аргументах, а в том, что решение суда в пользу Киева ударит по мировой финансовой системе", - считает эксперт.

По словам Степанюка, в случае, если суд примет позицию России, есть два пути урегулирования спора: "Либо Украина соглашается на условия реструктуризации долга, которые были в свое время предложены Россией и начинает постепенно выплачивать эти 3 миллиарда долларов. Тем более, что РФ в свое время не настаивала на выплате одномоментно всей суммы", - заявил Степанюк, не исключив и перекредитование официального Киева Международным валютным фондом.

Либо если стороны не смогут договориться по вопросу реструктуризации, то, по мнению эксперта, Украину ожидает дефолт и арест государственного имущества.

"Это может быть, к примеру, имущество "НАК Нафтогаз Украины", однако, в частности на дипломатические представительства распространяется иммунитет".

Напомним, что 29 марта Лондонский суд отклонил аргументы Украины в иске против России и постановил рассматривать иск РФ о выплате 3 миллиардов долларов по "кредиту Януковича" по ускоренной процедуре.