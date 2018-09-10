Украина не понесет убытков из-за закрытия транспортного сообщения с РФ, - Омелян

Украина не понесет никаких материальных убытков из-за закрытия транспортного сообщения с Российской Федерацией (РФ). Об этом сегодня во время брифинга заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, из-за закрытия транспортного сообщения с Россией Украина не понесет материальных убытков.

При этом, как отметил Омелян, есть убытки на внутреннем пассажирском рынке.

"Более того, убытки есть сейчас на внутреннем пассажирском сообщении, то есть, внутри Украины. Мы имеем огромный спрос со стороны украинских граждан и гостей нашей страны на путешествия внутри нашего государства. Спрос является неудовлетворенным. В частности, на путешествия в западном направлении. И этих восемь поездов, которые курсируют в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят курсировать внутри страны, и они генерировали бы не меньшую прибыль, чем в восточном направлении", - сказал он.

Омелян отметил, что направление на Москву нужно закрывать.

Вместе с тем, в настоящее время он не смог назвать возможные сроки закрытия транспортного сообщения с РФ.

Напомним, ранее первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов заявил, что у президента поддерживают ограничение железнодорожного сообщения Украины с Россией.

Ранее, 15 августа, министр инфраструктуры Владимир Омелян под одним из постов в Facebook написал комментарий с намеком на возможные новые ограничения на пассажирские перевозки с Россией.

Как известно, закрыть границу с Россией Владимир Омелян обещает уже не первый раз.

"Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - заявил он недавно в эфире одного из телеканалов.