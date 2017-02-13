Украина не поставляет в аннексирован Крым ни один киловатт электроэнергии, - Насалик

Руководитель Минэнерго Игорь Насалик рассказал, что сегодня Украина не поставляет на территорию аннексированного Россией Крыма ни киловатта электроэнергии.

омментируя информацию нардепа Мустафы Джемилева о том, что Россия предлагала Украине списать т. Н. "долг Януковича" в обмен на поставку электричества на полуостров, министр подчеркнул, что отказ от такой идеи была правильной, сообщает "112 Украина" .

"Позиция премьер-министра Украины, и Президента, и Министерства, мы не поставляем сейчас ни одного кВт электроэнергии на оккупирован Крым. На сегодня абсолютно нет разговора о том, что мы, возможно, будем поставлять. Я думаю, что эта ситуация будет использоваться, в том числе, чтобы педалировать ситуацию, которая связана с Крымом.

Очень много "доброжелательных" людей увидели, что Украина в энергетическом секторе идет к независимости, это не только по углю и тех программ, которым мы идем, мы полностью сделали диверсификации поставок угля и ядерного топлива на Украине. Мы сейчас делаем свое хранилище отработанного ядерного топлива, где мы были зависимы от России. Конечно, эти позиции не совсем удовлетворяют наших восточных соседей и будут использоваться любые механизмы для того, чтобы энергетическую систему Украины поставить в стрессовое состояние " , - сказал Насалик.

Напомним, что м инистр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.