Украина обогнала ЕС по количеству новых квартир - СМИ

Киев, Одесса и пригород Львова лидируют по введению нового жилья в эксплуатацию.

Количество введенных в эксплуатацию квартир в Украине на одного жителя в 2017 году, рассчитанное Нацбанком, превысило тот же показатель в ЕС. Об этом пишет издание "Новое время".

"Соответствующий показатель, рассчитанный Нацбанком по итогам 2017 года, составил 2,9 квартиры на 1 тысячу человек, тогда как в ЕС этот коэффициент равен 2,8. Отечественные застройщики за год ускорились на 13% в деле введения в эксплуатацию нового жилья, достигнув уровня в 5,9 миллиона квадратных метров в 2017 году", - говорится в статье.

"На долю Киева и области в этом показателе пришлось 43% - это первое место. Конкуренцию столичному региону пытаются составить Одесса с пригородами и Львов", - сообщает автор.

Отмечается, что за последний год средняя цена квадратного метра жилой площади в столичных новостройках почти не менялась, находясь на отметке в 22 тыс грн.

При этом национальная валюта за это время обесценилась примерно на 10%, из- за чего выросла себестоимость строительства - значительная часть необходимых для него материалов закупается за рубежом.

Сообщалось, что в январе-августе 2018 года в Украине выполнено строительных работ на сумму 73,2 млрд грн. Индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 105,7%.

По данным Минрегиона, в 2017 году предприятия Украины выполнили строительных работ на сумму 101,1 млрд грн, а индекс строительной продукции по отношению к 2016 году составил 120,9%. По материалам: Новое время