Украина опустилась в мировом инфраструктурном рейтинге на 87-е место

С 2014 года Украина опустилась в мировом рейтинге качества инфраструктуры на 12 позиций и к 2017 году заняла 87 место среди 137 государств. К такому выводу пришли эксперты World Economic Forum проанализировав данные за 2016- 2017 год.

Следует отметить, что по большинству составляющих рейтинга инфраструктурных объектов Украина с 2014 года хоть незначительно, но улучшила свои позиции. К примеру, по качеству дорог наша страна поднялась с 139 на 130-ю позицию. Правда, в основном за счет сокращения числа стран, вошедших в рейтинг (в 2014-м в нем принимали участие 144 государства).

Между тем, эксперты повысили оценку качества украинских дорог с 2,2 до 2,4 пунктов. Благодаря чему наша страна опередила Гаити и Парагвай в мировом ранкинге. Правда, Украина все еще в самом хвосте рейтинга дорожной инфраструктуры. Если в 2014 году хуже наших дороги были только в 5-ти странах, то сейчас позади Украины 7 государств.

В рейтинге качества портов Украина поднялась со 107-го на 93-место и немного улучшила свои позиции в рейтинге аэропортовой инфраструктуры - с 99- го на 92-е место.

Потеря сразу 12 позиций в общем мировом рейтинге объясняется провальными показателями железных дорог. За 2 года Украина рухнула с 25-й позиции по качеству ЖД инфраструктуры на 37-е место. Нас опередили такие страны как Австралия, Норвегия Россия и Эстония.